Мария Усова: В Москве проходит XXIII съезд «Единой России»

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова поделилась впечатлениями с XXIII съезда партии в Москве. Ключевой пункт повестки — утверждение списков кандидатов в Госдуму, сформированных по итогам народного предварительного голосования.

"Съезд — это не только регламент. Это живой диалог: здесь рождаются новые инициативы, делегаты из регионов обмениваются опытом, обсуждают актуальные задачи и, конечно, фотографируются", - поделилась депутат. В составе саратовской делегации — участники СВО, волонтёры, депутаты и общественники.

Фото: канал Марии Усовой

Съезд стал площадкой для обсуждения будущего партии и страны. Саратовская область представлена достойно — от бойцов до управленцев.