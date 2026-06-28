Саратовская делегация участвует в съезде «Единой России»

Делегация из Саратовской области принимает участие в XXIII Съезде «Единой России». Региональную делегацию возглавляет губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин. В составе — участники СВО, волонтёры, секретари первичных отделений, депутаты и победители предварительного голосования.

На съезде собрались делегаты со всех регионов страны. В ходе пленарного заседания утвердят списки кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре. Это ключевой этап подготовки к единому дню голосования.

Пленарное заседание будет доступно для просмотра на официальных ресурсах партии. Саратовская область представлена достойно — от участников СВО до опытных управленцев.