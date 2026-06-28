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НовостиОбщество28 июня 2026 11:28

Саратовская делегация принимает участие в XXIII Съезде Всероссийской политический партии «Единая Россия»

Источник:kp.ru
Саратовская делегация принимает участие в XXIII Съезде Всероссийской политический партии «Единая Россия»

Саратовская делегация принимает участие в XXIII Съезде Всероссийской политический партии «Единая Россия»

Региональную делегацию возглавляет Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин.

В съезде партии принимают участие делегаты из всех регионов нашей страны. Саратовскую область представляют участники СВО, волонтеры, секретари первичных отделений, депутаты различного уровня, победители предварительного голосования.

В ходе пленарного голосования будут утверждены списки кандидатов на предстоящие в сентябре выборы.

Пленарное заседание Съезда будет доступно для просмотра на официальных ресурсах партии «Единая Россия».