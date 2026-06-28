В Энгельсе и Вольске сдают экзамены на права управления катерами

Каждый четверг в Энгельсе и Вольске жители региона сдают экзамены на право управления маломерным судном. Летом желающих получить права на катер или гидроцикл становится больше — более 30 человек ежедневно проходят испытания. Теория: автоматизированная система выдаёт 15 вопросов по типу судна и 10 по району плавания. Время ограничено. К практике допускают только сдавших теорию.

На практике кандидаты показывают 7 основных элементов: отход от причала, подход к необорудованному берегу, распознавание навигационных знаков, постановку на якорь, движение задним ходом, спасение утопающего. Грубая ошибка — не спасти тонущего. Но завалить экзамен можно и за невзятый жилет или неподнятый двигатель у берега.

Первые экзамены начинаются в апреле, последние — в октябре. Ежегодно в регионе становится на 500 судоводителей больше. За управление без прав — штраф до 15 тысяч рублей.