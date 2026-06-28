В Энгельсе на месте расселённых домов создают парк в Летном городке

В Энгельсе продолжаются работы по созданию новой парковой зоны на месте расселенных аварийных домов в Летном городке. В рамках нового этапа благоустройства уже возвели современные детскую и спортивную площадки. Параллельно ведётся обустройство павильона для проведения мероприятий: выполнена планировка территории, уложены инженерные коммуникации, начался монтаж каркаса объекта. Парк появился благодаря решению Президента Владимира Путина о расселении 31 ветхого дома.

После демонтажа строений с местными активистами обсуждали, что здесь должно быть именно общественное пространство. Работы по его созданию начались в 2025 году. В порядок привели 4,3 гектара территории, создали аллею в честь лётчиков-героев, высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников, смонтировали систему освещения. Проект получил поддержку жителей и стал важным шагом в обновлении городской среды.

В прошлом году по инициативе граждан проект по дальнейшему обустройству парка был включён в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и победил в онлайн-голосовании.