Жителей Саратовской области приглашают на конкурс «Читаем всей семьей»

Жителей Саратовской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей». До 31 июля идёт приём заявок на второй период, а с 1 августа по 30 сентября пройдёт третий, завершающий этап. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

К участию приглашаются семьи в любом составе. Нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, опубликовать в соцсети «ВКонтакте» видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку через личный кабинет. На первый этап уже зарегистрировались 5 тысяч семей из 89 регионов.

Авторов лучших роликов ждут комплекты книг, ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут в декабре 2026 года.