В Саратовской области вручают аттестаты более 34 тысячам выпускников

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В школах Саратовской области проходят выпускные вечера. В этом году аттестаты получат более 34 тысяч ребят. Торжественные церемонии объединяют школьников, родителей и учителей. В программе — напутствия, школьные вальсы и море улыбок. Лучшие ученики отмечены медалями «За особые успехи в учении» и почётными грамотами.

Министр образования Александр Блатман поздравил выпускников: «Уверен, каждый сможет найти свой путь и стать профессионалом в любимом деле. Желаю уверенно идти к целям, не бояться трудностей и с благодарностью вспоминать школьные годы, заложившие фундамент будущих успехов».

Праздники проходят в каждой школе региона, создавая атмосферу радости и гордости за достижения учеников.