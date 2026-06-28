Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 8:59

В Саратовской области вручают аттестаты более 34 тысячам выпускников

Министр образования поздравил выпускников Саратовской области
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В школах Саратовской области проходят выпускные вечера. В этом году аттестаты получат более 34 тысяч ребят. Торжественные церемонии объединяют школьников, родителей и учителей. В программе — напутствия, школьные вальсы и море улыбок. Лучшие ученики отмечены медалями «За особые успехи в учении» и почётными грамотами.

Министр образования Александр Блатман поздравил выпускников: «Уверен, каждый сможет найти свой путь и стать профессионалом в любимом деле. Желаю уверенно идти к целям, не бояться трудностей и с благодарностью вспоминать школьные годы, заложившие фундамент будущих успехов».

Праздники проходят в каждой школе региона, создавая атмосферу радости и гордости за достижения учеников.