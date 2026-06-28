Серебряные мастерицы Турковского района шьют для бойцов

Фото: МинИнформ 64 Z

«Серебряные» мастерицы из комплексного центра соцобслуживания Турковского района продолжают помогать участникам СВО.

Почти ежедневно они собираются, чтобы своими руками создавать необходимые для бойцов вещи. С начала года изготовлены противопролежневые подушки (321 шт.), антидроновые одеяла (41), антидроновые пончо (32), поясничные пояса (154), полотенца для рук (424), подушки для спальника (98).

Каждое изделие — частичка душевного тепла и заботы для тех, кто находится на передовой и в госпиталях. Деятельность «серебряных» волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.