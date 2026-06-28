В саратовской драме стартовала лаборатория «Видимоневидимо» с эскизами за дни

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В Саратовском академическом театре драмы кипит работа: стартовала активная фаза подготовки к творческой лаборатории «Видимоневидимо». Сейчас на сцене идут интенсивные репетиции, причем формат проекта требует максимальной самоотдачи — на создание каждого эскиза режиссерам и артистам отпущено всего несколько дней. Это сознательный творческий вызов, где эксперимент становится главным двигателем, а высокая концентрация позволяет рождать совершенно неожиданные сценические решения.

Первый показ лаборатории состоится уже 29 июня, и зрителям представят эскиз по пьесе Алексея Житковского «Дверь». Над постановкой работает яркая команда: режиссер и актер Василий Буткевич — выпускник легендарной мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ, а также артисты Олег Морозов и Татьяна Родионова. Их задача — за считаные дни превратить текст в живое сценическое высказывание.

Алексей Житковский — одно из главных имен в современной драматургии. «Житковский — хорошо известный и популярный драматург, поэтому не удивительно, что он написал прекрасный текст. Удивительно — про что написал», — точно подметила театральный критик Алена Солнцева. Лаборатория «Видимоневидимо» как раз и создана для таких открытий: она помогает искать новые формы, знакомить публику с актуальной драматургией и показывать спектакли на самой ранней стадии их рождения.