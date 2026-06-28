Саратовских художников приглашают на конкурс плакатов о советских женщинах

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Молодых саратовских художников приглашают к участию в Открытом международном конкурсе плаката среди молодежи «Советские женщины: судьбы сильнее времени». Прием заявок продолжается до 20 сентября . К участию приглашаются молодые авторы из России и Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет .

Конкурс направлен на сохранение традиций советского плакатного искусства и формирование интереса к историческому наследию советской эпохи . Участникам предлагают создать оригинальные авторские плакаты, посвященные образу советской женщины — женщины науки, культуры и труда, участницы Великой Отечественной войны, матери . Работы принимаются в двух номинациях: «Живопись и графика» (рисунок, каллиграфия, гравюра, эстамп, различные виды графики и живописи) и «Цифровое искусство» (цифровая живопись, цифровая графика, трехмерная и компьютерная графика) .

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на официальном сайте: solcult.ru . По итогам конкурса победители в каждой номинации получат дипломы и подарки, а все участники — электронные сертификаты . Лучшие работы будут экспонироваться на итоговых выставках в Москве и Минске .