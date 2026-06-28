Панков попросил жителей предложить название для сквера на Прессовой

Депутат Госдума Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» попросил жителей Заводского района предложить свои идеи - какое название будет носить сквер на улице Прессовой.

«Заводской район имеет необычную и богатую историю. Он является промышленным центром города. Многие предприятия нашего района известны по всей стране. Именно по Сталинградскому шоссе наши солдаты уходили на фронт. Во время Великой Отечественной войны заводы района постоянно работали под обстрелами фашистов. В Заводском районе много людей, которыми мы гордимся и имя которых необходимо увековечить. Это и герои современной истории - участники специальной военной операции.

Также Заводской район всегда отличался активными жителями. Так, неравнодушные жители района Анна Агапова и Людмила Измайлова высказали хорошее предложение: сквер на ул. Прессовой пользуется большой популярностью у жителей Пролетарского микрорайона, но своего названия сквер не имеет. Согласен с жителями, это не правильно. Ведь именно люди отстояли этот сквер. Не дали застроить территорию после сноса аварийных домов. Затем активно голосовали за проект строительства сквера. Считаю, название сквера должно отражать доблестную историю нашего Заводского района. Поэтому прошу жителей Заводского района предложить свои идеи - какое название будет носить сквер на улице Прессовой?

Поделитесь своими предложениями в комментариях на моей странице ВКонтакте», - пишет Николай Панков.