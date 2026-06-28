Фото: Правительство Саратовской области

В Энгельсе успешно реализуется проект по созданию новой парковой зоны, которая располагается на месте бывших аварийных домов в Летном городке. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В рамках работ по благоустройству уже установлены современные игровые площадки для детей и спортивные зоны. Одновременно ведется строительство павильона, предназначенного для проведения различных мероприятий. На данный момент завершены землеустроительные работы, проложены инженерные сети, а также начата сборка основного каркаса сооружения.

В Энгельсе успешно реализуется проект по созданию новой парковой зоны

- Появление парка в Летном городке стало возможным благодаря решению Президента Владимира Путина о расселении 31 аварийного жилого дома. После сноса старых построек, совместными усилиями с местными жителями и активистами было принято решение о создании здесь общественного пространства. Строительные работы начались в 2025 году. Была благоустроена территория площадью 4,3 гектара, появилась аллея, посвященная летчикам-героям, высажено свыше трех тысяч деревьев и кустарников, а также установлена система освещения. Кроме того, в прошлом году по инициативе жителей проект дальнейшего развития парка был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и успешно прошел отбор по результатам онлайн-голосования, - сообщил Роман Бусаргин.