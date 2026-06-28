В Саратовском оперном состоялась премьера «Стойкого оловянного солдатика»

Фото: Минкультуры Саратовской области

На Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета с успехом состоялась премьера мюзикла «Стойкий оловянный солдатик» на музыку петербургского композитора Сергея Баневича. Постановка, созданна по мотивам бессмертных сказок Ганса Христиана Андерсена.

В основе спектакля лежит история о мужестве, верности и самоотверженной любви маленького оловянного солдатика к прекрасной балерине. Либретто объединяет несколько сказок Андерсена, поэтому юных зрителей ждёт встреча не только с главными героями, но и с заводным соловьем, жадной свиньей-копилкой, вредной крысой и глупым кротом. И, конечно, главный сюрприз постановки — счастливый финал, где все герои остаются живы, доказывая, что добро всегда побеждает зло.

Режиссёрское видение Михаила Музалевского воплотила в жизнь творческая команда: за визуальную составляющую отвечали заслуженный художник России Сергей Болдырев, Ольга Колесникова и Екатерина Чернощекова, музыкальную часть обеспечил оркестр театра под управлением лауреата международных конкурсов Кирилла Кочеткова. В первый день премьеры главные партии исполнили Павел Корчагин, Ольга Лобанова, Ольга Марьенко, Анастасия Завьялова и Вера Паньшина. Зрители, среди которых было много семей с детьми, не скрывали восторга.

«Впечатлена работой артистов и оркестровым сопровождением — особенно поразила игра Веры Паньшиной. Музыка Баневича звучит свежо и эмоционально, а сценография создаёт настоящую волшебную атмосферу», — поделилась зрительница Анна Смирнова.

«Привёл на спектакль сына семи лет — он был в восторге от ярких костюмов, музыки. Отметил для себя безупречную работу дирижёра Кирилла Кочеткова: темп и баланс между оркестром и вокалистами выстроены идеально», — отметил Дмитрий Орлов.

Стоит отметить, что это не первая встреча саратовского зрителя с этим произведением: мюзикл уже ставился на этой сцене в 2010 году. Спектакль, получивший возрастной ценз 6+, уже официально вошёл в репертуар театра.

Завтра на Новой сцене состоится второй премьерный показ спектакля. За дирижёрским пультом вновь будет стоять Кирилл Кочетков. В роли отважного Оловянного солдатика на сцену выйдет Александр Баев, а образ Прекрасной балерины воплотит Дарья Мишкель. Куклу сыграет Екатерина Матарцева, а Чертёнка из табакерки — Виктория Гордиенко. Партию Соловья исполнит Надежда Федосеева, Игрушечную лошадь — лауреат Международного конкурса Александр Корнеев, а Свинку-копилку — Марина Демидова. Заводного соловья представит лауреат Всероссийских конкурсов Сергей Филимонов, Крысу — Екатерина Власова, а Кротом станет Игорь Сватковский. Образ сказочника Оле-Лукойе вновь подарит зрителям Александр Седов.