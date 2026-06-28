Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 6:12

В комплексном ЦСО Татищевского района побывали жители Полянского

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В комплексном центре социального обслуживания населения Татищевского района продолжается важная инициатива – доставка в учреждение граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленной сельской местности.

В этот раз комплексный центр посетили жители деревни Полянское, где они смогли ознакомиться с действующими социальными технологиями. Участники познакомились с программой «Школа восстановления «Шаг за шагом» и побывали в «Комнате психологической разгрузки (сенсорной комнате)».

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать жизнь наших пожилых граждан более комфортной и радостной», – рассказали специалисты учреждения.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».