В комплексном ЦСО Татищевского района побывали жители Полянского

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В комплексном центре социального обслуживания населения Татищевского района продолжается важная инициатива – доставка в учреждение граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленной сельской местности.

В этот раз комплексный центр посетили жители деревни Полянское, где они смогли ознакомиться с действующими социальными технологиями. Участники познакомились с программой «Школа восстановления «Шаг за шагом» и побывали в «Комнате психологической разгрузки (сенсорной комнате)».

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать жизнь наших пожилых граждан более комфортной и радостной», – рассказали специалисты учреждения.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».