Мария Усова сообщила об активном участии "Женского движения Единой России" в проекте "Жизнь после Победы"

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Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

«Девушки из Женского движения Единой России в Аткарске организовали встречу родственников участников СВО с профессиональным психологом.

Неоднократно рассказывала о том как на территории Саратовской области реализуется проект „Жизнь после Победы“ женского движения ЕР.

За время его работы мы все больше убеждаемся в необходимости подготовки семей бойцов к встрече с героями.

По статистике которую приводит наш постоянный партнер проекта — доцент кафедры психологии СГУ, Геннадий Малюченко — практически 70 процентов всех тех кто находится в зоне боевых действий в последствии нуждаются в поддержке и реабилитации!

Какого уровня будет эта поддержка зависит от тех кто окажется в этот момент рядом, от того готов ли близкий к тем трансформациям, которые так или иначе произошли с сыном или мужем вернувшимся из зоны СВО.

На прошлой неделе десант „Женского движения Единой России“ побывал в селе Даниловка Аткарского района, где собрались жители близлежащих населенных пунктов, переживающие за будущее своих семей, сел и страны. Люди, которым важно высказать свою точку зрения и получить обратную связь.

Такие встречи очень нужны и их всегда не хватает, несмотря на то что по всей области на площадках женских клубов регулярно проходят встречи с психологами.

Нам вместе стоит думать о будущих рабочих местах для бойцов, о прохождении ими реадаптации и возвращении к нормальной жизни!

Спасибо Аткарчанам за теплый прием, постоянную работу на благо участников СВО и веру в наступление мирной жизни после Победы!».