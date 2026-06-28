В Заволжье продолжается процесс наполнения прудов и водохранилищ водой

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочее совещание с директором учреждения «Саратовмелиоводхоз» Дмитрием Полуляхом. Ключевой задачей стало обеспечение водными ресурсами левобережных территорий области в весенне-летний период.

Наполнение водоемов будет производиться в Новоузенском, Краснопартизанском, Энгельсском, Ершовском, Александрово-Гайском, Питерском и Балаковском районах. Всего запланировано заполнить 64 пруда и 2 водохранилища. Общий объем поставляемой воды составит более 8 миллионов кубометров. В настоящее время строительно-монтажные работы уже ведутся в четырех муниципальных образованиях.

«Обеспечение населения Заволжья водой является одним из первоочередных направлений нашей деятельности. Мероприятия в этом сегменте выполняются согласно намеченному плану, однако данный вопрос требует постоянного контроля со стороны всех ответственных ведомств. От степени его решения зависит жизнеобеспечение многих населенных пунктов», – акцентировал внимание губернатор Роман Бусаргин.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам совершенствования мелиоративного комплекса области. В текущем году совокупный объем государственной и региональной финансовой поддержки в этой сфере достигает 530,2 миллиона рублей. Эти инвестиции способствуют реализации проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию существующих объектов мелиорации, а также на повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий.

«Поскольку Саратовская область относится к зоне рискованного земледелия, развитие мелиорации имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса губернии. Предоставляемая государственная поддержка позволяет не только сохранять стабильную урожайность, но и вовлекать в активное сельскохозяйственное использование новые земельные ресурсы, что обеспечивает устойчивое развитие территорий», – подчеркнул Роман Бусаргин.