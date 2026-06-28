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НовостиСпорт28 июня 2026 5:00

Саратовские баскетболисты в 1/4 Суперфинала турнира 3х3

Источник:kp.ru
Фото: Минспорта Саратовской области

Фото: Минспорта Саратовской области

В Перми завершились матчи группового этапа главного события уличного баскетбола Приволжья – Суперфинал ПФО 3×3 среди студентов.

Наши парни из СГТУ им. Гагарина Ю.А. блестяще завершили групповой этап одержав три победы в трех матчах и обеспечили себе попадание в 1/4 финала.

Девушки из СГУ им. Н.Г. Чернышевского сыграют в 1/8 финала против команды из Чувашской Республики.

Общественный проект Приволжского федерального округа «Баскетбол 3х3» реализуется под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.