Саратовцы приглашаются к участию во Всероссийском семейном литературном конурсе «Читаем всей семьей»

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Жители Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском семейном литературном состязании «Читаем всей семьей».

Прием заявок на второй этап продлится до 31 июля. Третий, заключительный, этап конкурса, включающий сбор видеоматериалов, пройдет с 1 августа по 30 сентября. Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного главой государства Владимиром Путиным.

К участию приглашаются любые семейные коллективы, включая родителей, детей, бабушек, дедушек и других близких родственников. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса. Затем следует разместить в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик продолжительностью от 1 до 5 минут, отражающий домашние традиции чтения. Видео должно сопровождаться хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей. Ссылку на ролик необходимо отправить через личный кабинет. Возможно получение дополнительных баллов за добровольную передачу «книжной эстафеты» — приглашение к участию других семей. При создании видеоконтента допускаются разнообразные творческие подходы: выразительное чтение, театральные постановки, рассказы о любимых книгах, совместное семейное чтение и другие формы.

В первом этапе конкурса приняли участие 5 тысяч семей из 89 субъектов Российской Федерации. Победителями стали представители восьми регионов страны.

Жюри, состоящее из экспертов, определяет победителей по завершении каждого этапа. Лауреатов ждут комплекты книг, ценные призы, а также поездка на заключительные мероприятия, которые состоятся в декабре 2026 года в Москве, в Национальном центре «Россия». Эти мероприятия пройдут в рамках Форума школьных библиотекарей. С октября по ноябрь 2026 года также будет организовано открытое онлайн-голосование за лучшую работу в специальной номинации «Читай с нами, страна!»; победитель в этой номинации также будет приглашен на церемонию награждения.

Источник: Российское общество «Знание».