В Саратове женщина на «Опеле» влетела в стоящую «Газель»

Фото: Госавтоинспекция 64

В Гагаринском районе Саратова днем 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. В 15:30 на 319-м километре трассы Р-228 «Сызрань — Волгоград» автомобиль «Опель Агила» под управлением женщины 1963 года рождения врезался в стоящую «Газель». За рулем грузовика находился мужчина 2005 года рождения.

В результате аварии водитель «Опеля» получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. На месте работали полицейские.

Причины происшествия выясняются.