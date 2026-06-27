Волонтеры Даниловского ДК делают травяной чай для бойцов СВО

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Волонтеры Даниловского сельского Дома культуры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" продолжают оказывать поддержку фронту.

Женщины изготавливают травяной чай специально для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции! Процесс включает сбор лекарственных растений, их сушку и создание полезных вкусовых сборов с фасовкой в удобные пакетики. Чай обладает не только неповторимым ароматом и вкусом, но и полезен для организма. А еще напоминает нашим бойцам, что дома о них заботятся и ждут", - рассказала активистка "Женского движения Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".