В Саратове водителей оштрафовали за езду по пешеходной зоне на набережной

В Саратове полицейские привлекли к ответственности водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как водители двух автомобилей — «Нива» и «Лада Гранта» — двигались по пешеходной зоне в районе новой набережной Саратова. Правонарушение было совершено сегодня около 06:35.

Личности нарушителей установили сотрудники Госавтоинспекции. За рулем «Нивы» находился 21-летний молодой человек. В отношении него составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Также привлечен к ответственности 22-летний водитель «Лады Гранты», в отношении которого составлены протоколы по семи статьям.

Нарушителям грозят штрафы и другие санкции. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не создавать опасность для пешеходов.