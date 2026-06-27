Скончался президент Творческого союза художников России Константин Худяков

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27 июня 2026 года ушел из жизни выдающийся художник, президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств и председатель Поволжского отделения РАХ Константин Васильевич Худяков. Он был подлинным новатором, проводником искусства в эпоху цифровых технологий. Под его руководством ТСХР укрепил позиции как мощная общественная организация, открывающая дорогу талантам по всей стране. Его работа стала залогом системной поддержки регионального искусства и развития межрегиональных проектов.

Художественное наследие Константина Худякова — это не просто произведения, а целые миры, созданные на стыке живописи, архитектуры и цифровых технологий. Он неизменно уделял особое внимание молодым авторам, щедро делился опытом, был требовательным, но чутким наставником. Его работы заставляли зрителя по-новому взглянуть на границы искусства и возможности художественного высказывания.

Уход Константина Васильевича — невосполнимая утрата для всего художественного сообщества. Его энергия, масштаб мышления, преданность делу и умение вдохновлять останутся в памяти коллег, учеников и всех, кому посчастливилось знать этого удивительного человека. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Константина Васильевича Худякова.