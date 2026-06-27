Мария Усова поздравила молодежь с праздником

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова поздравила в своем канале в MAX жителей региона с Днем молодежи.

Мария Усова напомнила слова, услышанные ею в молодости: «Молодость — это преимущество, которое слишком быстро заканчивается». Депутат пожелала молодым людям ставить амбициозные цели во всех областях — науки, искусства, общественной деятельности — и максимально быстро их достигать.

«Время и молодость — самый дорогой и невозвратный актив — пользуйтесь им правильно!» — резюмировала Мария Усова.