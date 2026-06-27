Саратов накроет гроза: порывы ветра достигнут опасных 16 метров в секунду

Жителей Саратовской области призвали готовиться к резкой смене погоды: по данным регионального гидрометцентра, в воскресенье, 28 июня, регион накроют грозовые фронты. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра с порывами до 15–16 метров в секунду, при этом непогода затронет не только область, но и сам Саратов. Местами ожидаются кратковременные дожди, которые ночью пройдут локально, а днем распространятся практически повсеместно.

Температурный фон также преподнесет сюрприз: в темное время суток столбики термометров опустятся до +8…+13°, тогда как днем воздух прогреется до комфортных +18…+23°. Специалисты обращают внимание автомобилистов и пешеходов на возможные порывы ветра, способные создать неудобства на дорогах и во время прогулок. В такую погоду особенно важно быть внимательными и по возможности отложить дела на открытом воздухе.

Метеорологи напоминают, что, несмотря на дожди, по области сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса — она продержится как минимум до 29 июня.