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НовостиОбщество27 июня 2026 11:57

Саратов накроет гроза: порывы ветра достигнут опасных 16 метров в секунду

В Саратове ожидаются грозы и шквалистый ветер до 16 м/с 28 июня
Источник:kp.ru

Жителей Саратовской области призвали готовиться к резкой смене погоды: по данным регионального гидрометцентра, в воскресенье, 28 июня, регион накроют грозовые фронты. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра с порывами до 15–16 метров в секунду, при этом непогода затронет не только область, но и сам Саратов. Местами ожидаются кратковременные дожди, которые ночью пройдут локально, а днем распространятся практически повсеместно.

Температурный фон также преподнесет сюрприз: в темное время суток столбики термометров опустятся до +8…+13°, тогда как днем воздух прогреется до комфортных +18…+23°. Специалисты обращают внимание автомобилистов и пешеходов на возможные порывы ветра, способные создать неудобства на дорогах и во время прогулок. В такую погоду особенно важно быть внимательными и по возможности отложить дела на открытом воздухе.

Метеорологи напоминают, что, несмотря на дожди, по области сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса — она продержится как минимум до 29 июня.