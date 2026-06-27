В Марксовском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция 64

В Марксовском районе Саратовской области 26 июня произошла авария с участием грузового автомобиля. В 11:35 на 355-м километре трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» у города Маркса столкнулись грузовик «Соллерс» под управлением 48-летнего мужчины и ВАЗ-21121 под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП пострадали два человека.

Водитель отечественной легковушки и его 24-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работали полицейские.

Причины аварии выясняются.