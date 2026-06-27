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НовостиПроисшествия27 июня 2026 11:56

В Марксовском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии с грузовиком под Саратовом
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция 64

Фото: Госавтоинспекция 64

В Марксовском районе Саратовской области 26 июня произошла авария с участием грузового автомобиля. В 11:35 на 355-м километре трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» у города Маркса столкнулись грузовик «Соллерс» под управлением 48-летнего мужчины и ВАЗ-21121 под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП пострадали два человека.

Водитель отечественной легковушки и его 24-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работали полицейские.

Причины аварии выясняются.