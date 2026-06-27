В Энгельсе в ДТП с «Нивой» пострадала 12-летняя девочк

Фото: Госавтоинспекция 64

В Энгельсе 26 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. В 19:00 вблизи дома №103 на улице Гагарина столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 53-летней женщины и «Нива» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии травмы получила 12-летняя пассажирка внедорожника.

Девочку госпитализировали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают виновника и обстоятельства ДТП. На месте работали полицейские, которые зафиксировали параметры происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.