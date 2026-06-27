В ДТП с «Ягуаром» на саратовской трассе пострадали женщина и ребенок

Фото: Госавтоинспекция 64

В Саратовской области 26 июня произошли две аварии с опрокидыванием автомобилей, в которых пострадали три человека, включая ребенка. В 7:10 на 163-м километре трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» у села Большая Таволожка в Пугачевском районе столкнулись ВИС-234900 и микроавтобус «Газель». От удара ВИС опрокинулся на бок, его 46-летний водитель госпитализирован.

В 17:00 на 56-м километре автодороги Р-208 вблизи села Репьевка Ртищевского района опрокинулся «Ягуар» под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии пострадали пассажиры иномарки — 32-летняя женщина и 6-летний мальчик. Их с травмами госпитализировали.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.