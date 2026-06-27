Каждый пятый саратовец пока не готов отказаться от пластика

Фото: ru.freepik.com

Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды, однако каждый пятый — против. К такому выводу пришли эксперты SuperJob в ходе опроса 1600 экономически активных граждан. 81% респондентов готовы перейти на экологичные альтернативы (однозначно — 36%, скорее согласны — 45%). За год число сторонников отказа от пластика снизилось на 3 процентных пункта. Главная причина — отсутствие логического завершения раздельного сбора мусора в виде реальной переработки.

Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82% и 81% соответственно). Самыми активными оказались респонденты до 35 лет (87%), тогда как среди тех, кто старше 45 лет, готовы отказаться от пластика только 75%. Эксперты связывают это с более высокой экологической осознанностью молодежи.

19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды (4% — категорически, 15% — скорее не готовы). Их аргументы: «Альтернативу лучше пока не придумали. Нужно не отказываться от пластика, а придумать, как его перерабатывать»; «А вы готовы мыть посуду после шашлыков на даче?»; «Покупаем почти все в пластике — от этого не уйти».