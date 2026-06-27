Ершовские пенсионеры отметили Международный день прогулки

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В Ершовском районе получатели социальных услуг старшего поколения отметили Международный день прогулки. Воспользовавшись палками для скандинавской ходьбы из пункта проката, они неспешно прошли по летним пешеходным зонам города: «Время для всех» и «Вера. Надежда. Любовь». Маршрут пролегал через смотровую площадку ФОКа «Дельфин», где участники провели кардио-зарядку «Не спеша идем к здоровью».

«Мы, серебряные ходоки, — пример собратства «Активное долголетие». Главное на пути к долголетию — быть активным не только душой, но и телом. Наше здоровье — в наших руках!» — делятся старшие.

Желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в комплексных центрах соцобслуживания. Они работают в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.