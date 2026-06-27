Вареники по-домашнему: кулинарное единство поколений в Красноармейском районе

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В Красноармейском районе в рамках Года единства народов России прошел не просто кулинарный урок, а настоящий праздник души. Комплексный центр соцобслуживания вновь распахнул двери «Учебной кухни», где старшее поколение под чутким руководством «серебряного» волонтера Александра Балыбина взялось за приготовление исконного блюда — вареников с картошкой. Атмосфера заведения моментально превратила привычную готовку в увлекательное действо, где каждый вспомнил рецепты из детства.

«Такие встречи — это больше, чем просто кулинария. Это живое общение, знакомство с традициями и обычаями разных народов, возможность почувствовать себя частью большой и дружной команды. Сегодня не было просто зрителей — каждый участник внес свой вклад в общее дело», — поделились эмоциями в учреждении. Организаторы отметили, что секрет успеха мероприятия кроется в душевном тепле Александра и искренних улыбках гостей, которые превратили мастер-класс в яркое социальное событие района.

Добавим, что технология «Учебная кухня» успешно работает во всех комплексных центрах области. Это часть региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.