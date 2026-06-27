В Марксовском районе мужчина угрожал жене пневматической винтовкой

В Марксовском районе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал жене убийством из пневматической винтовки. Инцидент произошел 21 июня в селе Ястребовка. В ходе ссоры с женой злоумышленник схватил оружие и стал высказывать угрозы. Испугавшись, 34-летняя женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ранее мужчина не был судим. Участковые доставили его в отдел полиции для разбирательства. Пневматическая винтовка изъята.

В отношении фигуранта применена мера принуждения — обязательство о явке.