В Правительстве Саратовской области обсудили реализацию национальной политики

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В Правительстве области состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Заседание прошло под председательством вице-губернатора — руководителя аппарата Губернатора Михаила Исаева. В работе совещания также приняли участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова и заместитель прокурора области Дмитрий Симанович.

Открывая заседание, Михаил Исаев подчеркнул, что данная Стратегия является одним из ключевых приоритетов деятельности органов власти всех уровней и институтов гражданского общества. Он отметил, что документ направлен на укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. По словам вице-губернатора, залогом успеха этой работы является эффективное межведомственное взаимодействие с привлечением образовательных организаций, учреждений культуры и общественных структур.

С основным докладом о состоянии этноконфессиональной сферы выступил министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов. Глава ведомства представил информацию о проводимой работе по укреплению общегражданской идентичности и гармонизации национальных отношений, а также рассказал о профилактических мероприятиях, реализуемых во взаимодействии с институтами гражданского общества, в том числе в местах компактного проживания представителей различных национальностей.

О ходе исполнения Дорожной карты по гармонизации межнациональных отношений проинформировал заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Ефимов. Он доложил об оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых правоохранительными органами в рамках реализации государственной стратегии.

Свою деятельность в контексте укрепления межнационального согласия представили военный комиссар Ленинского и Гагаринского районов г. Саратова Олег Тараненко и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Илья Решетняк.

В ходе дискуссии участники подробно остановились на актуальных вопросах профилактики предконфликтных ситуаций и развития конструктивного диалога между представителями различных национальностей.

По итогам встречи был утверждён перечень поручений. Они направлены на создание благоприятных условий для гармоничного межнационального диалога, оптимизацию взаимодействия между ведомствами и повышение эффективности профилактической работы в регионе.