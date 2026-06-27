Московские эксперты дали оценку организации помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия в Саратовской области

Фото: Минздрав Саратовской области

Специалисты медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева под руководством заместителя директора института коронарной хирургии им. В.И. Бураковского НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева д.м.н., профессора Владимира Семенова побывали в стационарных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, и в поликлиническом звене, оценили доступность экстренной и плановой кардиохирургической помощи.

В ходе итогового совещания, прошедшего на площадке областного министерства под председательством заместителя председателя Правительства Саратовской области Сергея Егорова и министра здравоохранения Владимира Дудакова, эксперты поделились увиденным, озвучили рекомендации.

Руководитель московской группы отметил растущее количество оперативных вмешательств на клапанах сердца, шунтирований и хирургических лечений нарушений ритма сердца, как позитивный фактор.

Соблюдению клинических рекомендаций была также дана высокая оценка, была отмечена положительная динамика по кадровой обеспеченности, а также по другим факторам. Вместе с тем, специалисты обратили внимание на моменты, которые требуют внимания и доработки.

«Спасибо уважаемым экспертам за проведенную работу, за высокую оценку оказываемой помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все ваши замечания и советы будут учтены, информация проанализирована. Мы стремимся к тому, чтобы кардиологическая служба развивалась, работала полноценно, а ее возможности расширялись. Готовы совершенствовать нашу работу с учетом ваших рекомендаций», - поблагодарил министр здравоохранения