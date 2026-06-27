Модельная библиотека проводит исторические квесты и интеллектуальные экскурсии

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратове, в Библиотеке № 9, которая работает по модельному стандарту, для подопечных и добровольцев программы "Патриоты добра: инклюзивное волонтёрство" была организована уникальная экскурсия. Маршрут пролегал по знаковым местам Октябрьского района, связанным с Великой Отечественной войной. Живое общение, малоизвестные факты и личные témoignages позволили участникам увидеть события той эпохи с новой, более глубокой перспективы.

Ключевыми проводниками по истории стали воспитанники Школы юного экскурсовода. Эти молодые краеведы мастерски провели аудиторию через ключевые моменты истории, наполняя рассказ словами и искренними эмоциями. Один из пунктов программы был посвящен героическому подвигу 28 панфиловцев. Молодые гиды процитировали бессмертные слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!», подчеркнув, как этот эпизод олицетворяет непоколебимую стойкость и готовность к высшей жертве.

Особый интерес вызвала презентация о вкладе саратовских ученых и студентов автодорожного института в достижение Победы. Экскурсоводы представили историю появления в университетском кампусе сверхзвукового истребителя МиГ-21 – самолета, ставшего городским ориентиром и символом значимости технического прогресса для обороноспособности государства.

Не менее пронзительными были истории о функционировании эвакуационных госпиталей. Слушатели узнали реальные примеры мужества врачей и медсестер, спасавших жизни раненых бойцов. Отдельно прозвучало имя хирурга Сергея Миротворцева, чья фамилия в Саратове стала синонимом исключительного профессионализма и человеколюбия.

Данное мероприятие проходит в рамках федерального проекта Министерства культуры Российской Федерации "Гений места" и подчеркивает важность привлечения молодого поколения к образовательной и патриотической деятельности.