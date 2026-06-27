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НовостиОбщество27 июня 2026 5:09

25 июня в музее истории СВО открылась интерактивная выставка «Гражданский фронт»

Источник:kp.ru
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

Это выставка не про оружие. Это история про людей, наших земляков которые по зову сердца, преодолевая страх, отправились возвращать мирную жизнь.

Герои экспозиции — сотрудники Саратовской областной службы спасения, наши бесстрашные волонтёры и студенты. Они вытаскивали людей из-под завалов после обстрелов, восстанавливали школы и больницы, бережно спасали памятники героям Великой Отечественной войны.

Первыми гостями выставки стали студенты саратовских вузов и волонтёры — те, кто сам является частью этого огромного гражданского фронта.

Министерство культуры Саратовской области