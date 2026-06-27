В городе Саратова выставили на продажу за 13,5 миллиона бывшее здание полиции

Мэрия Саратова выставляет на продажу объект недвижимости, который ранее находился в распоряжении правоохранительных органов.

Сведения о предстоящей продаже имущественного комплекса, включающего земельный участок размером 1,3 тысячи квадратных метров, были опубликованы в государственной информационной системе «Торги». Продавцом выступает региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Определена стартовая цена за лот – 13,5 миллиона рублей.

Бывшее ведомственное здание, освободившееся после переезда, находится в районе СХИ, по улице Бирюзова, дом 20. Это двухэтажное строение, возведенное в 1975 году, обладает общей площадью 466,4 квадратных метра. Экспертная оценка показала, что несущие конструкции и перекрытия здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Потенциальные покупатели, заинтересованные в приобретении данного объекта, должны подавать заявки, руководствуясь правилами торговой площадки. Начальная цена на аукционе установлена на уровне 13,5 миллиона рублей.