В Октябрьском районе города Саратова ограничат движение транспорта на двое суток

27 июня, в субботу, в Октябрьском районе города Саратова будет действовать временное ограничение для автомобильного движения. Согласно информации, предоставленной пресс-службой энергетической компании "Т Плюс", ориентировочно в 9 утра сотрудники приступят к ликвидации повреждения на теплотрассе.

Основные работы будут проводиться на улице Провиантской, охватывая отрезок от Рабочего переулка до улицы Рабочей. Восстановление полноценного движения транспорта по завершении ремонтных работ намечено на конец дня 28 июня.

Водителям рекомендуется заблаговременно корректировать свои маршруты, а также внимательно относиться к правилам безопасности в непосредственно близости от зоны проведения ремонтных мероприятий.