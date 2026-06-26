Володин призвал прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом в Вольске

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин инициировал прокурорскую проверку из-за ненадлежащего качества работ по благоустройству территорий образовательных учреждений в городе Вольск Саратовской области.

Основанием для обращения послужили данные, собранные сотрудниками общественной приёмной Вячеслава Володина во время визита в Вольский район. Проверка коснулась объектов, ремонт которых проводился в рамках программы, профинансированной на сумму 111 млн рублей.

В ходе осмотра было зафиксировано некачественное выполнение работ по асфальтированию дворов школ и детских садов. Выявленные дефекты свидетельствуют о нарушении технологий укладки или использовании материалов ненадлежащего качества.

Ключевым требованием Вячеслава Володина является выяснение причин, по которым брак был допущен, принят и оплачен. По мнению спикера Госдумы, ответственность лежит не только на исполнителе. Подрядчик допустил некачественную укладку асфальта. Заказчик принял работы без должной проверки и оплатил их. Администрация района не обеспечила необходимый контроль за ходом реализации проекта.

Прокуратура Саратовской области должна провести всестороннюю проверку и принять меры прокурорского реагирования в отношении всех виновных лиц — как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика.«Необходимо выяснить, почему при наличии брака и ненадлежащем качестве выполнения работы были приняты и оплачены ответственными лицами со стороны заказчика, а также отсутствовал контроль со стороны администрации Вольского района», — говорится в обращении.