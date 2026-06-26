Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав 16-летней саратовчанки

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали проверку по информации о возможном нарушении прав 16-летней жительницы Саратова со стороны ее матери. В публичном пространстве сообщалось, что несовершеннолетнюю лишают возможности получать образование и ограничивают свободу передвижения. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для установления подробных обстоятельств.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Также будут выяснены причины и условия, способствовавшие возможному нарушению прав подростка.

Ход проверки находится на особом контроле центрального аппарата ведомства. Напомним, ранее по данному факту полиция уже проводила проверку.