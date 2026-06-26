Адаптивный спорт для детей с ОВЗ обсудили на радио «Комсомольской Правды»

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Сегодня на радио «Комсомольской правды» вышел выпуск программы «Гость в студии» об адаптивном спорте для детей с ОВЗ. Гость — Анна Исматова, директор АНО «Спортивный клуб адаптивных видов спорта». Обсуждались хоккей следж, специальный хоккей и паравелоспорт, в которых саратовские дети добиваются больших успехов.

В программе рассказали, как адаптивный спорт помогает детям с особенностями развития побеждать себя, ощущать безграничные возможности и открывать мир спорта и дружбы. Также обсудили победы клуба «Оптимисты» и достижения паравелосипедистов. Родителям объяснили, как помочь ребёнку стать спортсменом.

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