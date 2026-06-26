«Зеркальная» дата 26.06.2026 собрала более 200 свадеб в Саратовской области

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26 июня 2026 года стало одной из самых популярных дат для свадеб в Саратовской области.

Более двухсот пар подали заявления на регистрацию брака именно в этот день. Красивая дата с зеркальным сочетанием цифр 26.06.2026 стала рекордной за все годы. Молодоженов традиционно привлекают гармоничные и запоминающиеся числа, которые делают день бракосочетания особенным.

Больше всего заявлений поступило в Балаковский отдел ЗАГС — 71 пара. В Энгельсский отдел заявления подали 48 пар, в Ленинский отдел и во Дворец бракосочетаний — по 28 пар. В Заводском отделе зарегистрировали 24 заявления, в Гагаринском — 12. Всего в этот день в регионе планируют создать семьи более 200 пар.