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НовостиОбщество26 июня 2026 13:08

Более 400 вакансий предложила Приволжская магистраль на Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Саратовской области

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

Приволжская железная дорога приняла участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Саратове на площадке интерактивного парка «Россия — моя история». Информационные стойки ПривЖД также работали на площадке в Энгельсе.

В ходе мероприятия специалисты кадрового блока магистрали подробно рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений и имеющихся вакансиях. Для желающих получить работу в Саратовской области, было предложено более 400 вакансий.

Участников мероприятия интересовали условия труда на железнодорожных предприятиях, размер заработной платы, социальные гарантии и льготы, а также особенности получения профильного образования.