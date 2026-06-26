Управляющим компаниям в Саратове и Балакове необходимо подготовить дома к зиме

Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подготовили и направили всем управляющим организациям и руководителям социальных учреждений перечень необходимых мероприятий по подготовке домов и объектов к эксплуатации в холодное время года. В настоящее время управляющие организации провели необходимые мероприятия лишь в 18% домов Саратова и 25% домов Балакова.

В этом году требования ужесточаются: с 1 сентября 2026 года паспорт готовности к отопительному сезону становится обязательным лицензионным требованием для всех управляющих организаций (Постановление Правительства РФ от 23.05.2026 № 588). Руководители УК, ТСЖ и ЖСК, не получившие этот документ, могут лишиться лицензии и быть привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

В основной перечень ключевых работ входят:

• Проверка и ремонт инженерных систем. Обязательная промывка, опрессовка (гидравлические испытания) и наладка гидравлического режима внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения. Ремонт и замена запорной арматуры, стояков, задвижек и кранов;

• Утепление дома. Проверка и утепление чердаков, подвалов, подъездов и входных групп для предотвращения теплопотерь и снижения расходов на отопление;

• Герметизация тепловых вводов в дома для предотвращения попадания воды в подвалы;

• Поверка, ремонт и замена общедомовых приборов учёта (ОДПУ);

• Оформление документов. По окончании работ УК обязана заполнить акты готовности дома к отопительному сезону — от осмотра приборов учёта до проверки теплового контура. Результаты фиксируются в специальных оценочных листах, на основе которых каждому дому присваивается индекс готовности к зиме.

Собственники квартир вправе запрашивать в УК и ТСЖ информацию о том, как ведутся работы и насколько качественно они выполняются. От этого зависит тепло и комфорт в квартирах.

График проверки готовности жилого фонда и объектов социальной сферы, а также актуальный статус подготовки размещены на сайте «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/.