Куда сходить в Саратове в выходные

Куда в Саратове на выходные? Собрали всё самое сочное в одной афише. Смотрите, выбирайте, планируйте — и не говорите, что не знали!

Лето в разгаре, а значит — никаких скучных стен. С 26 по 28 июня город превращается в большую культурную площадку. Держите наш гид по самым ярким событиям

Пятница, 26 июня

· 17:30 — концерт вокального ансамбля «АртВокс» в летнем кинотеатре на новой набережной (Шелковичная, 1, стр. 1). Вход свободный!

· 19:00 — спектакль под открытым небом в музее-усадьбе Чернышевского. Окунитесь в атмосферу XIX века в костюмах и при свечах. До этого успевайте посмотреть экспозицию музея (работает до 18:00).

· 19:00 — открытая лекция «Волга-Море» в арт-кофейне «Кофе и Шоколад» (Волжская, 23). Путешественник Владимир Сергиенко расскажет о создании уникального пешеходного маршрута вдоль великой реки. Вход бесплатный.

Суббота, 27 июня

· 16:00 — концерт «Энергия молодости» от клуба «Праздничный Саратов» (там же, в летнем кинотеатре).

· 17:00 — Гала-концерт «Шедевры мирового балета» в театре Оперы и Балета. Закрытие 223-го сезона: лучшие номера от артистов балета под управлением Медета Тургумбаева.

· 18:00 — МОЛОДЁЖНЫЙ КВАРТИРНИК в парке Семхоз! Живая музыка, кавер-группы, диджей-сет. Вспомним игры из детства: тетрис, кубик-рубик, городки, резиночки и классики. Интерактивные площадки с винтажными открытками, фотографии на «мыльницу». Бар с лимонадами, фотозона и выставка. Вход свободный!

· 18:00 — «Покровские субботние вечера» в городском парке «Покровский» (малая ротонда). Выступление эстрадно-джазового ансамбля «МАНГО-ЭКСПРЕСС» (18:00–19:00) и вокального ансамбля «РОЗМАРИН» (19:00–20:00). Живые хиты, танцы и отличное настроение — приходите петь вместе!

Воскресенье, 28 июня

· 13:00–14:00 и 14:00–15:00 — прогулки с собаками в приюте «Верный друг». Помогите хвостикам социализироваться и получите заряд добра. Запись в комментариях к посту https://vk.ru/vdrug64 (в один час выходят около 7 собак). Не забудьте удобную одежду, воду и лакомства!

· 17:00 — Гала-концерт «Шедевры мирового балета» (второй день) в театре Оперы и Балета. Та же программа, что и в субботу.

· 17:30 — «Летний вечер» с коллективом «Филармонические концертные исполнители». Музыка и закат у Волги — что может быть романтичнее? Пройдёт в воскресенье, 28 июня, в 17:30 на сцене летнего кинотеатра на новой набережной Саратова.

Кроме того, всегда открыты:

· Новая набережная и летний кинотеатр — там же проходят бесплатные киносеансы (уточняйте расписание на месте).

· Набережная Космонавтов — прогулки с видом на Волгу и фонтан «Сердце Волги».

· Ботанический сад — в выходные вход свободный, наслаждайтесь зеленью и тишиной.

Важно!

В субботу, 27 июня, в честь Дня молодёжи России, на всей территории области запрещена продажа алкоголя. Учтите это, если планируете застолье на природе. Зато будет трезвый, весёлый и культурный отдых!

Друзья, а вы уже решили, куда отправитесь? Делитесь планами в комментариях — может, встретимся на квартирнике, на балете или на набережной?

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