Мария Хасанова представила Саратовскую область на встрече наставников

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Куратор направления «Наставничество» проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области Мария Хасанова, приняла участие в онлайн-встрече, посвящённой защите проектов третьего сезона Всероссийского проекта «Мои Наставники». Мероприятие прошло в Челябинской области, которая выступила инициатором встречи координаторов из шести регионов России, включая Саратовскую область.

Участниками стали депутаты всех уровней, директора социальных центров, предприниматели, педагоги и лидеры молодёжных советов. 7 наставников вернулись в проект уже во второй раз, что подтверждает высокую востребованность программы.

В течение двух дней участники защищали свои инициативы перед жюри, в состав которого вошли представители партии «Единая Россия», руководители общественных организаций, члены общественного совета Женского движения и координаторы партийных проектов региона.

Мария Хасанова отметила высокий уровень организации мероприятия и практическую значимость представленных материалов. По её словам, опыт челябинских коллег по формированию регионального реестра наставников, проведению конкурсов профессионального мастерства и интеграции наставнических инициатив в социальные проекты представляет большой интерес для тиражирования в Саратовской области.

«Участие в таких встречах даёт возможность увидеть лучшие практики со всей страны, перенять успешные методики и применить их в своём регионе. Наставничество — это важнейший инструмент развития общества, и мы в Саратовской области активно работаем над его внедрением», — прокомментировала Мария Хасанова.

Напомним, что в Саратовской области подведение итогов реализации наставнических программ за текущий период намечено на 30 июня. Работа по развитию наставничества в регионе продолжается, и опыт коллег из Челябинской области станет полезным ориентиром для дальнейшей деятельности.