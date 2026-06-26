В Саратовской области появится кластер «Агротех-64» для масложировой отрасли

В Саратовской области появится новый образовательно-производственный кластер «Агротех-64». Соглашение о его создании подписали министерство образования региона, компания «РусАгро» и Аткарский политехнический колледж. Кластер откроется в 2027 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это будет уже десятый кластер в области. Ключевым индустриальным партнёром выступит Аткарский маслоэкстракционный завод «РусАгро». Заявка региона уже прошла конкурсный отбор Минпросвещения РФ.

В колледже открыты две новые специальности: «Технология жиров и жирозаменителей» и «Технология продуктов питания из растительного сырья». Компания-работодатель софинансирует создание современных лабораторий, учебных классов и ремонт в колледже. «Проект позволяет сблизить систему образования с запросами предприятий, — отметил министр образования Александр Блатман. — Совместный проект с „РусАгро“ обеспечит завод высококлассными технологами, а выпускников — гарантированным трудоустройством».

Сейчас в регионе уже действуют 9 кластеров «Профессионалитета» по направлениям машиностроения, строительства, энергетики, химии, образования, сельского хозяйства и АПК. Они объединяют 9 колледжей, 66 предприятий и 26 профессиональных организаций. Напомним, федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.