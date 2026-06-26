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НовостиОбщество26 июня 2026 11:05

В селе Репное пройдет региональный этап марафона «Земля спорта»

Саратовская область примет марафон «Земля спорта» 27 июня
Источник:kp.ru

В Саратовской области 27 июня в селе Репное Балашовского района пройдет региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Мероприятие объединит команды из более чем 20 муниципальных районов, включая малые города, сельские территории и агломерации. Соревнования пройдут на современном спортивно-досуговом комплексе «Богатырь», построенном по госпрограмме Комплексного развития сельских территорий.

Гостей ждет насыщенная программа: силовой экстрим, мини-футбол, волейбол, сдача нормативов ГТО и семейные эстафеты. Старт марафона в 10:00 по адресу: село Репное, улица Советская, 46Б.

Мероприятие призвано популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди жителей сельских территорий.