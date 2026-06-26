Мюзикл «Стойкий оловянный солдатик» с аншлагом прошел в Саратове

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На новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета с аншлагом прошла премьера мюзикла «Стойкий оловянный солдатик» на музыку петербургского композитора Сергея Баневича. Постановка создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. В основе спектакля — история о мужестве, верности и самоотверженной любви маленького оловянного солдатика к прекрасной балерине. Либретто объединило несколько сказок, поэтому зрителей ждала встреча с заводным соловьем, жадной свиньей-копилкой, вредной крысой и глупым кротом.

Главный сюрприз постановки — счастливый финал, где все герои остаются живы, доказывая, что добро побеждает зло. Зрители высоко оценили спектакль. «Впечатлена работой артистов и оркестровым сопровождением — особенно поразила игра Веры Паньшиной. Музыка Баневича звучит свежо и эмоционально, а сценография создаёт настоящую волшебную атмосферу», — поделилась Анна Смирнова. Дмитрий Орлов отметил безупречную работу дирижёра Кирилла Кочеткова: «Темп и баланс между оркестром и вокалистами выстроены идеально».

Это не первая встреча саратовского зрителя с этим произведением: мюзикл уже ставился на этой сцене в 2010 году. Спектакль, получивший возрастной ценз 6+, официально вошёл в репертуар театра.