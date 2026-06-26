В Саратовской области 1739 отцов оформили отпуск по уходу за ребёнком

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В Саратовской области более 11 тысяч работающих родителей получают пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. В оплачиваемый отпуск могут уйти не только мамы, но и другие родственники. По данным Социального фонда России, в 2026 году такой возможностью воспользовались 1739 пап, 436 бабушек и 175 дедушек.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В регионе установлены лимиты: минимум — 10 669,64 рубля, максимум — 83 021,18 рубля в месяц. Если детей несколько, выплата назначается на каждого, но общая сумма не должна превышать 100% от заработка и быть меньше двух минимальных размеров.

Для оформления отпуска отцу или другому родственнику нужно подать работодателю два заявления. Решение СФР принимает в течение 10 рабочих дней, выплаты перечисляют ежемесячно 8-го числа. Заявление необходимо подать не позднее шести месяцев после того, как ребёнку исполнится полтора года. Подробности — по телефону 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный).