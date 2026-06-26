В Саратове мать пять лет не пускала дочь в школу и держала взаперти

Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Юлия Васильева оказывает поддержку 16-летней девочке, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Подросток обратилась на электронную почту омбудсмена и рассказала, что мать, под предлогом перевода на домашнее обучение, открепила её от школы ещё в 4-м классе. Пять лет ребёнок не получал образования и не имел паспорта. Также девочка сообщила о систематической агрессии и физической изоляции — мать запирала её дома и отбирала средства связи.

Ранее подросток самостоятельно обращалась в различные ведомства, но из-за отсутствия документов не смогла получить помощь. В письме она попросила направить по месту жительства органы опеки и полицию. Юлия Васильева направила экстренное обращение в ГУ МВД. Правоохранители и службы системы профилактики оперативно вмешались, семью поставили на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

В настоящее время организована межведомственная работа: девочке помогают оформить первый паспорт, решается вопрос о возобновлении обучения, а также о предоставлении медицинской и психологической помощи как ребёнку, так и матери. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка.